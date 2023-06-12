Зайнутдинов — о победе в Кубке России: «Мой самый счастливый день в ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов высказался о победе в суперфинале Кубка России над «Краснодаром» (1:1, 6:5 — пен).

«Самый счастливый день в ЦСКА. «Краснодар» хорошо играл, временами перехватывал инициативу. Хотя не сказать, что у них было много моментов», — приводит слова Зайнутдинова «Чемпионат».

Напомним, что победа ЦСКА в Кубке России стала первой для московского клуба с 2013 года. В общей сложности в своей истории «армейцы» выигрывали этот трофей 13 раз.

По итогам прошедшего розыгрыша РПЛ ЦСКА занял второе место в турнирной таблице, отстав от первого «Зенита» на 12 очков.