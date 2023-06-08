Кечинов не видит фаворита в Суперфинале Кубка России

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем Суперфинале Кубка России, в котором «Краснодар» сразится с ЦСКА.

«Кто станет обладателем трофея? Не знаю. Думаю, здесь нет фаворита: шансы 50 на 50. На данный момент это однозначно равные соперники», — цитирует Кечинова Rusfootball.

Эксперт отметил, что в весенней части сезона оба клуба демонстрировали неплохие результаты, поэтому встреча будет очень упорной, трудно угадать победителя.

Матч «Краснодар» - ЦСКА состоится в воскресенье, 11 июня. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:00 по московскому времени.