Титов: «Масштаб суперфинала был хорош»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Егор Титов высказался о суперфинале Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром».

«Масштаб финала был хорош. Конечно, он где-то не дотягивал до прошлогоднего противостояния «Спартака» и «Динамо», когда собралось под 70 тысяч зрителей. С футболом понятно всё было – игра на результат. Конечно, обидно за «Краснодар», у клуба мог бы быть первый трофей», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, судьбу решающего поединка решила игра Игоря Акинфеева в серии пенальти, который, по словам Титова, является большим вратарём по всем своим качествам.

Напомним, что ЦСКА обыграл «Краснодар» в решающем матче Кубка России, взяв трофей по итогам серии послематчевых ударов после ничьи со счётом 1:1 в основное время.