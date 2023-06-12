Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Титов: «Масштаб суперфинала был хорош»

12 Июня 2023 • 21:45 Комментировать
Краснодар
1:1
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Егор Титов высказался о суперфинале Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром».

«Масштаб финала был хорош. Конечно, он где-то не дотягивал до прошлогоднего противостояния «Спартака» и «Динамо», когда собралось под 70 тысяч зрителей. С футболом понятно всё было – игра на результат. Конечно, обидно за «Краснодар», у клуба мог бы быть первый трофей», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, судьбу решающего поединка решила игра Игоря Акинфеева в серии пенальти, который, по словам Титова, является большим вратарём по всем своим качествам.

Напомним, что ЦСКА обыграл «Краснодар» в решающем матче Кубка России, взяв трофей по итогам серии послематчевых ударов после ничьи со счётом 1:1 в основное время.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Егор Титов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июня
22:06 · Кубок России
Акинфеев стал самым возрастным участником финального матча Кубка России
21:45 · Кубок России
Титов: «Масштаб суперфинала был хорош»
20:46 · Кубок России
Газзаев назвал Акинфеева лучшим игроком в истории российского футбола
20:22 · Кубок России
Деменко поделился эмоциями от суперфинала Кубка России
20:17 · Кубок России
Гладилин: Победа ЦСКА над «Краснодаром» — это заслуга Акинфеева
19:42 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Акинфеева: Он живая легенда ЦСКА
19:33 · Кубок России
Сёмин считает, что «Краснодар» скоро выиграет свой первый трофей
19:20 · Кубок России
Нигматуллин - о Суперфинале Кубка России: «Краснодару» чуть-чуть не повезло
19:18 · Кубок России
Экс-игрок «Кубани» Селин: «Победа в Кубке была нужнее «Краснодару», чем ЦСКА» эксклюзив
18:55 · Кубок России
Карраскаль: «В суперфинале Кубка было очень тяжело»
18:03 · Кубок России
Боков: «Тренерский штаб ЦСКА смог создать семейную обстановку» 1
17:56 · Кубок России
Увидеть поднятие ЦСКА кубка России можно от первого лица видео
17:42 · Кубок России
Смородская назвала причину поражения «Краснодара» от ЦСКА в Суперфинале Кубка России 1
17:31 · Кубок России
Дьяков: «Суперфинал Кубка России был даже интереснее финала Лиги чемпионов» 1
16:17 · Кубок России
Зайнутдинов — о победе в Кубке России: «Мой самый счастливый день в ЦСКА»
Все новости