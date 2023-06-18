Агент: «Кайо продолжит выступать за «Краснодар» в следующем сезоне»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, высказался о будущем своего клиента.

Действующий контракт 27-летнего бразильца с южанами рассчитан до середины 2024 года. По словам Хеновеса, Кайо не собирается уходить из «Краснодара» в текущее трансферное окно.

«Кайо продолжит выступать за «Краснодар» в следующем сезоне. У него контракт. Любая информация о его возможном уходе — это не более, чем слухи», — цитирует агента Sport24.

В прошедшем сезоне Кайо провёл за «Краснодар» 28 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает южноамериканского защитника в 2 миллиона евро.