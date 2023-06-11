Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу победы ЦСКА в Суперфинале Кубка России.

- Как вам игра?

- Она получилась очень интересная. Я ожидал, что для ЦСКА будет все гораздо проще, а оказалось сложно. Почему? Потому что «Краснодар» в порядке. Тем более, победа «армейцев» заслуженная. У южан очень быстрая атака, и я беспокоился, что у защитников ЦСКА не хватит скорости. Но они справились, забили. А в серии пенальти Акинфеев есть Акинфеев. Это наше достояние.

- «Краснодар» не ошибся, доверив серию пенальти Агкацеву, а не Сафонову?

- Сложно судить. Тренерский штаб размышлял, кого поставить.

- Агкацева тоже можно похвались за серию послематчевых пенальти?

- Была одна ошибка со стороны «армейцев», когда Мойзес пробил выше ворот. И тут роль вратаря не очень большая. С другой стороны Акинфеев заставил ошибиться краснодарцев.

- Как вам качество футбола?

- Вчера мы смотрели Лигу чемпионов, и обычно такие игры команды проводят ниже своего потенциала. «Манчестер Сити» был безоговорочным фаворитом, все видели, как было сложно. По голевым моментам он проиграл второй тайм, но судьба так повернулась. И у ЦСКА было некоторое преимущество. Он играл почти дома. И то давление, которое ощущают футболисты, не всегда позволяет сыграть на высшем уровне. Абсолютно объективно, что такие трудные матч выигрываются личностями.

- То есть вы были изначально уверены, что встреча получится сложной для обеих команд?

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- Да. Я предполагал, что будет непросто. Хотя фаворитами, как я сказал, были «армейцы». Они неплохо провели эту часть сезона.

- «Краснодар» тоже.

- Да. Он нашел свою игру, у него сбалансированный состав. Потенциально «Краснодар» имеет даже некоторое преимущество перед ЦСКА по составу. А команде Федотова необходимо усиление.

- Но если из стана «быков» уйдет Сперцян – это будет огромная потеря для них?

- Безусловно. Это ведущий игрок. Ключевая фигура.

- По пенальти на Кучаеве есть вопросы? У Ивича они были.

- Я увидел, что коленом или бедром Олусегун коснулся Кучаева. Но насколько сейчас судьи оценивают эту ситуацию, сложно сказать. Там ВАР тоже просматривал этот момент, и он определил, что было касание.

- Как оцените гол Кордобы?

- Я его боялся еще больше. Он просто хорош. Это серьезная фигура в нашем чемпионате. Хороший гол. Но мне жалко Чалова, который в конце матча мог забить. Там еще был момент, когда он тянулся к мячу и почти не управлял ситуацией, а в эпизоде на последних минутах Фёдор именно направлял мяч в дальний угол, и он прошел рядом со стойкой.

- Почему не попал в ворота?

- Конец игры. Уже есть технический брак.

Елена Григорьевская