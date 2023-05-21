Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Сперцян поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России

21 Мая 2023 • 22:56 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
11.06 19:00

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России, в котором «быки» сыграют против московского ЦСКА.

Игрок отметил, что о матче против столичного клуба в команде пока не думали, ведь ещё есть время, но для начала нужно обыграть ЦСКА в чемпионате, потом «Ахмат», а дальше уже будет Суперфинал.

«Первый трофей в истории — наша мечта и наша цель. Есть некая ротация, потому что много игр, травмы, где-то тяжело», - приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

Напомним, что поединок состоится в Москве в «Лужниках» 11 июня и начнётся в 19:00 по местному времени. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Эдуард Сперцян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Мая
22:56 · Кубок России
Сперцян поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России
18:44 · Кубок России
Кордоба: «Краснодару» по силам взять Кубок России
20 Мая
23:37 · Россия. Первая лига
«Балтика» прервала 31-матчевую серию без поражений
20:24 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Спартак» провалил сезон»
19 Мая
20:43 · Чемпионаты
В Подмосковье отметили 136-летие российского футбола
11:47 · Кубок России
Тарханов: «В матче с «Уралом» удача была на стороне «Краснодара»
18 Мая
21:37 · Кубок России
Ловчев: «ЦСКА выглядит фаворитом в матче с «Краснодаром»
18:59 · Кубок России
Сперцян рассказал, почему «Краснодар» смог выйти в Суперфинал Кубка России
18:32 · Кубок России
Григорий Иванов: «У меня не будет симпатий в Суперфинале Кубка, победит сильнейший»
18:12 · Кубок России
Григорий Иванов оценил работу Карасёва на вчерашнем кубковом матче
15:56 · Кубок России
Шипицин: «Сафонов допускал ляпы, но «Краснодар» заслуженно обыграл «Урал» эксклюзив
11:45 · Кубок России
Ахметов — о Суперфинале Кубка России с ЦСКА: «Лучше сюжета и не придумаешь»
17 Мая
23:15 · Кубок России
Гаджиев хочет, чтобы «Краснодар» выиграл Кубок России
23:05 · Кубок России
Григорий Иванов рассказал, что поменял бы в новом формате Кубка России
23:01 · Кубок России
Гогличидзе заявил, что согласен со своим удалением в матче с «Краснодаром»
Все новости