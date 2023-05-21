Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России, в котором «быки» сыграют против московского ЦСКА.

Игрок отметил, что о матче против столичного клуба в команде пока не думали, ведь ещё есть время, но для начала нужно обыграть ЦСКА в чемпионате, потом «Ахмат», а дальше уже будет Суперфинал.

«Первый трофей в истории — наша мечта и наша цель. Есть некая ротация, потому что много игр, травмы, где-то тяжело», - приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

Напомним, что поединок состоится в Москве в «Лужниках» 11 июня и начнётся в 19:00 по местному времени.