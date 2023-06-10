​Сенников: «Краснодар» уже заслужил чего-то добиться своей историей»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о суперфинале Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

«Встречаются две хорошие команды. ЦСКА выглядит солиднее и по составу, и по стабильности игры. У них большой опыт выступлений в Кубке России, особенно в финалах. Но «Краснодар» шёл ровно, эта команда уже заслужила чего-то добиться своей историей», - сказал Сенников, чьи слова приводит ТАСС.

По словам Сенникова, он ожидает напряжённого матча. Экс-игрок «Локомотива» отметил, что финалы всегда получаются непредсказуемыми.

Стоит сказать, что «Краснодар» пока ни разу не выигрывал трофеи. Ближе всего к этому команда подбиралась в 2014 году, когда проиграла «Ростову» в финале Кубка России.