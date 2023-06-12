Олусегун: «Судья был за ЦСКА, он убил игру»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о поражении от ЦСКА в суперфинале Кубка России (1:1, 5:6 — пен).

Нигерийский футболист раскритиковал работу главного арбитра встречи Владислава Безбородова, выразив мнение, что в прошедшем матче судейство было на стороне ЦСКА.

«Рефери обычно трактуют эпизоды одинаково и нет никакой привязанности к какой-то команде. Главный судья нашей игры был за ЦСКА. Если ты профессионал, должен быть умнее и знать, что все команды борются за трофей, а не один ЦСКА. Судья убил игру!» — цитирует Олусегуна «РБ Спорт».

Отметим, что «Краснодар» ещё ни разу в своей истории не выигрывал Кубок России. В 2014 году «быки» точно так же дошли до решающего матча турнира, где уступили «Ростову» в серии пенальти (0:0, 5:6 — пен).

По итогам минувшего розыгрыша РПЛ «Краснодар» занял шестое место в турнирной таблице, набрав 48 очков в 30 проведённых матчах.