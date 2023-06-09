Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от суперфинала Кубка России, в котором сыграют ЦСКА и Краснодар».

- В воскресенье пройдет Суперфинал Кубка России. Кому и почему отдаете предпочтение?

- Никому. Перед такими матчами нет фаворитов. По игре обе команды находятся в неплохой форме. Второй круг «армейцы» провели классно по результату, по игре, и забитым мячам. Южане тоже забивали, и с новым тренером они стали симпатичной командой. Только результат не тот, который ожидали краснодарские болельщики. Но «быки» все равно играли в интересный футбол.

- Вам не кажется, что для «Краснодара» взять трофей принципиальнее, потому что у ЦСКА уже есть медали, а у «быков» нет достижений?

- Я так не думаю. Такие матчи для всех принципиальные, потому что для кого-то это вообще может быть первым титулом в карьере. Поэтому для некоторых ребят это будет одна из самых важных игр на данный момент.

- Кстати, наставник ЦСКА Владимир Федотов заявил, что этот матч станет самым главным в его тренерской карьере.

- Это титул. Вся работа футболистов направлена на то, чтобы что-то выиграть. Если ты ничего не выиграл, то, можно сказать, что просто зарабатывал деньги. Работа спортсменов и тренеров всегда измеряется титулами, которые они завоевывают по ходу своей карьеры.

- Не могут ли перегореть ребята из той или другой команды?

- Все может быть. Но я не думаю, что вся команда перегорит. Только если отдельные футболисты, которые окажутся психологически не готовыми к такому матчу. Наоборот, у обоих соперников будет супернастрой.

- Что может предопределить победу в матче?

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- Только игроки, которые в данный день смогут показать свои лучшие качества и реализовать индивидуальное мастерство. У ЦСКА это Чалов, Обляков, и у «быков» есть футболисты, обладающие хорошим мастерством. Но в данной игре его надо реализовать.

- В этом плане ЦСКА более опытная команда?

- В какой-то мере да. И учитывая, что у «армейцев» скамейка подлиннее, это все равно какое-то преимущество.

- Кого ожидаете увидеть в воротах «Краснодара»: Сафонова или Агкацева?

- Сафонова. Он будет играть, несмотря на то, что в последних матчах чемпионата у него были ошибки. Но это более опытный и мастеровитый голкипер, чем молодой Агкацев. Плюс он парень со стрежнем, поэтому справится со всеми своими проблемами. На кону трофей.

- У Сперцяна есть мотивация отъезда в Европу. Она станет более реальной, если «Краснодар» возьмет трофей?

- Мне кажется, ему рановато куда-то ехать. Как минимум еще год надо поиграть в нашем чемпионате. А для европейских первенств он еще сыроват.

- Какой игры вы ждете в финале?

- Жду комбинационный, зрелищный футбол, в котором будет забито много мячей. Не могу сказать, что футболисты побегут с шашкой наголо, но обе эти команды любят атаковать. И вообще, в нашем футболе сейчас такая тенденция, что много команд старается именно играть в футбол, а не ставить автобусы. Надеюсь, что игра будет живая, открытая.

- Было бы интересно посмотреть серию пенальти?

- Больше было бы интересно, если бы счет был 3:3, а после этого серия пенальти. Для болельщиков это было бы самое оно.

Елена Григорьевская