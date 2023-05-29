Витор Гарбуйо де Алмейда, пресс-атташе компании NG Soccer, представляющей интересы защитника «Краснодара» Кайо, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал информацию о том, что футболист пропустит суперфинал Кубка России против ЦСКА.

Ранее сообщалось, что у бразильского футболиста была выявлена травма приводящей мышцы, из-за которой он пропустит предстоящую встречу.

«Кайо точно пропустит суперфинал Кубка России? На данный момент у нас нет новой информации об этом, он восстанавливается после повреждения, восстановление проходит хорошо. Давай подождём, что будет дальше. Каких-то новых нюансов по его здоровью у нас нет», — сказал пресс-атташе.

Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится 11 июня в «Лужниках». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.