Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «Аякс» — очень хороший вариант для Сперцяна, из этой команды многие игроки уезжают в топ-клубы»

09 Июня 2023 • 14:21 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 4.00 X 3.65 2 2.00
11.06 17:00

Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в нидерландский клуб.

Ранее сообщалось, что «Аякс» сделал официальное предложение «Краснодару» о покупке 23-летнего футболиста.

По мнению Булыкина, «Аякс» — хороший вариант для Сперцяна, так как в чемпионате Нидерландов есть возможность прогрессировать и впоследствии уехать оттуда в более сильную лигу.

«Аякс» — очень хороший вариант для Сперцяна, потому что из этой команды многие игроки уезжают в топ-клубы за большие деньги. В чемпионате Нидерландов не такой сложный футбол, как в той же Италии, Франции», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

При этом эксперт подчеркнул, что в «Аяксе» Сперцян вряд ли сможет заработать много денег, из-за чего не исключён вариант, при котором он останется в «Краснодаре».

В текущем сезоне полузащитник провёл за «быков» 40 матчей, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Краснодар Дмитрий Булыкин Эдуард Сперцян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Июня
15:30 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба отправлял интимные видео девушке из Украины – блогерша слухи
15:25 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Глушаков — плохой и токсичный человек, таким людям не место среди тренеров»
15:09 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Торпедо» и «Химки» разочаровали, они не составили никакой конкуренции»
14:57 · Россия. Премьер-лига
​«Сочи» объявил об уходе двух игроков официально
14:54 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз: «Спартак» должен брать трофеи каждый сезон»
14:52 · Россия. Первая лига
​«Зениту» нужна подконтрольная команда»: Радимов близок к назначению в клуб Первой лиги
14:44 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев – о видео с Дзюбой: «У человека большой размер, чему тут удивляться»
14:36 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский высказался о работе с Абаскалем
14:21 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Аякс» — очень хороший вариант для Сперцяна, из этой команды многие игроки уезжают в топ-клубы»
14:13 · Кубок России
Тихонов назвал фаворита суперфинала Кубка России
14:04 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Российский футбол давно деградирует»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Дюрица: «Мне кажется, что следующий сезон не станет для Дзюбы последним в «Локомотиве»
13:59 · Россия. Премьер-лига
Агент Джорджевича: «Общаемся с разными клубами»
13:44 · Россия. Первая лига
«СКА-Хабаровск» продлил контракт с Алиевым официально
13:35 · Россия. Премьер-лига
Попов: «Соболев взял бы премию «Симулянт года», ещё есть Комличенко - много у нас дельфинов»
Все новости
Рекомендуем