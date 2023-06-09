Булыкин: «Аякс» — очень хороший вариант для Сперцяна, из этой команды многие игроки уезжают в топ-клубы»

Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в нидерландский клуб.

Ранее сообщалось, что «Аякс» сделал официальное предложение «Краснодару» о покупке 23-летнего футболиста.

По мнению Булыкина, «Аякс» — хороший вариант для Сперцяна, так как в чемпионате Нидерландов есть возможность прогрессировать и впоследствии уехать оттуда в более сильную лигу.

«Аякс» — очень хороший вариант для Сперцяна, потому что из этой команды многие игроки уезжают в топ-клубы за большие деньги. В чемпионате Нидерландов не такой сложный футбол, как в той же Италии, Франции», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

При этом эксперт подчеркнул, что в «Аяксе» Сперцян вряд ли сможет заработать много денег, из-за чего не исключён вариант, при котором он останется в «Краснодаре».

В текущем сезоне полузащитник провёл за «быков» 40 матчей, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.