«Аякс» сделал предложение по трансферу лидера «Краснодара»

Амстердамский «Аякс» сделал официальное предложение «Краснодару» по трансферу полузащитника Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщается на страницах издания De Telegraph. Детали переговоров пока не раскрываются.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 23-летнего футболиста в девять миллионов евро. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2026 года.

Эдуард является воспитанником академии краснодарского клуба. В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги Сперцян принял участие в 28 поединках, записав на свой счет десять забитых мячей (три – с пенальти) и 11 результативных передач.