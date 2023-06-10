​Гранат – о суперфинале Кубка России: «Небольшое предпочтение отдаю ЦСКА»

Экс-игрок сборной России Владимир Гранат высказался о предстоящем суперфинале Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

«Небольшое предпочтение в суперфинале отдаю ЦСКА, потому что они ровно провели вторую часть чемпионата и не зря убедительно заняли второе место. Плюс матч проходит в Москве - это дополнительный стимулирующий фактор», - сказал Гранат, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

В то же время Гранат отметил, что «Краснодар» является сильной командой, и что в одном матче может случиться что угодно.

Также Гранат сказал, что ожидает от кубкового суперфинала закрытого футбола.

Матч «Краснодар» - ЦСКА стартует в «Лужниках» 11 июня в 17:00 по московскому времени.