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​Гранат – о суперфинале Кубка России: «Небольшое предпочтение отдаю ЦСКА»

10 Июня 2023 • 23:40 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 4.00 X 3.50 2 2.03
Через 15 ч. 50 мин.

Экс-игрок сборной России Владимир Гранат высказался о предстоящем суперфинале Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

«Небольшое предпочтение в суперфинале отдаю ЦСКА, потому что они ровно провели вторую часть чемпионата и не зря убедительно заняли второе место. Плюс матч проходит в Москве - это дополнительный стимулирующий фактор», - сказал Гранат, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

В то же время Гранат отметил, что «Краснодар» является сильной командой, и что в одном матче может случиться что угодно.

Также Гранат сказал, что ожидает от кубкового суперфинала закрытого футбола.

Матч «Краснодар» - ЦСКА стартует в «Лужниках» 11 июня в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Владимир Гранат
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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