Деменко: «Сафонов вполне может настроиться на ЦСКА»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко высказался о том, кто должен сыграть в воротах «быков» в Суперфинале Кубка России с ЦСКА.

Напомним, что в последних турах прошедшего розыгрыша чемпионата России место в воротах «Краснодара» регулярно занимал Станислав Агкацев.

Деменко отметил, что Агкацев сейчас находится в более лучшей форме, чем Сафонов. Однако, по мнению эксперта, в решающем матче Кубка России многое определит психология.

«За Сафонова говорит опыт и статус. Как классный вратарь он вполне может настроиться на ЦСКА. Агкацев явно в лучшей форме, но неясно, сумеет ли он психологически выдержать напряжение, которое предполагает решающий матч Кубка», — приводят слова Деменко «Известия».

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится 11 июня в «Лужниках». Начало — в 17:00 по московскому времени.