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Кубок России

Деменко: «Сафонов вполне может настроиться на ЦСКА»

09 Июня 2023 • 09:20 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 4.00 X 3.65 2 2.00
11.06 17:00

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко высказался о том, кто должен сыграть в воротах «быков» в Суперфинале Кубка России с ЦСКА.

Напомним, что в последних турах прошедшего розыгрыша чемпионата России место в воротах «Краснодара» регулярно занимал Станислав Агкацев.  

Деменко отметил, что Агкацев сейчас находится в более лучшей форме, чем Сафонов. Однако, по мнению эксперта, в решающем матче Кубка России многое определит психология.  

«За Сафонова говорит опыт и статус. Как классный вратарь он вполне может настроиться на ЦСКА. Агкацев явно в лучшей форме, но неясно, сумеет ли он психологически выдержать напряжение, которое предполагает решающий матч Кубка», — приводят слова Деменко «Известия».

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится 11 июня в «Лужниках». Начало — в 17:00 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Максим Деменко Матвей Сафонов Станислав Агкацев
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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