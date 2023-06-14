Мостовой — про игру Акинфеева в Кубке России: «У «Краснодара» два человека ударили так, что там вытаскивать не надо было»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о победе ЦСКА над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России (1:1, 6:5 — пен).

По мнению эксперта, вратаря «армейцев» Игоря Акинфеева, отразившего два 11-метровых удара, нельзя назвать главным фактором успеха ЦСКА.

«У «Краснодара» два человека ударили так, что там вытаскивать не надо было. Для того вратарь и стоит в воротах. Почему надо выделять Акинфеева? А если бы Олусегун забил, то Игоря надо было обвинять? Это его работа», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, что ЦСКА выиграл Кубок России впервые за последние 10 лет. В прошедшем же розыгрыше чемпионата страны «армейцы» заняли второе место в турнирной таблице, набрав 58 очков в 30 матчах.