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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чалов или Акинфеев: назван лучший игрок ЦСКА в мае

09 Июня 2023 • 08:36 Комментировать

Центрфорвард московского ЦСКА Фёдор Чалов признан лучшим футболистом команды по итогам прошлого месяца, об этом сообщается на официальном сайте «армейского» клуба.

По итогам голосования нападающий получил 35 процентов голосов. Второе место занял голкипер и капитан команды Игорь Акинфеев с 24%. На третьей строчке расположился защитник Мойзес, набравший 11 процентов голосов.

В прошлом месяце Чалов провел пять поединков за московскую команду, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

В завершившемся сезоне Премьер-лиги ЦСКА финишировал на втором месте.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фёдор Чалов
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