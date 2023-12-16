Семшов — об интересе «Спартака» к Букари: «Было много футболистов, которые в нашем чемпионате не смогли прижиться»

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к нападающему «Црвены Звезды» Осману Букари.

«У нас много футболистов приезжали, которые забивали много голов топовым командам, а в нашем чемпионате не смогли прижиться. Всё будет зависеть от него», — цитирует Семшова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 25-летний Букари провёл за «Црвену Звезду» 21 матч, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ганы в 6,5 миллионов евро.

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 30 набранных очков. Матчи чемпионата России возобновятся в марте следующего года.