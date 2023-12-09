​Названа причина отсутствия Рябчука в заявке «Спартака»

В субботу «Спартак» проводит заключительный матч в 2023 году – против «Крыльев Советов». В заявке московской команды на эту игру не оказалось защитника Олега Рябчука. По информации Metaratings, Рябчук пропускает матч из-за простуды.

25-летний Рябчук выступает за «Спартак» с августа. С тех пор в чемпионате и Кубке России футболист провёл 16 матчей, в которых записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

Следить за матчем Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Крыльями Советов» можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.