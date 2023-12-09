Кечинов: «Исход матча предопределили два быстро забитых мяча»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победе над «Крыльями Советов» (3:0).

- Это был достойный реванш за поражение от «Крыльев Советов» в первом круге?

- Да, конечно. Исход матча предопределили два быстро забитых мяча. Потом «Спартак» отдал зону, больше уповая на контратаки. Это не характерно для «красно-белых», но по игре было правильно сделано.

- Чем можно объяснить ударную восьмиминутку «Спартака»? Особый настрой?

- Это однозначно. Когда «Спартак» забивал первый мяч, это было сделано великолепно: и исполнение, и передача Мартинса, и обработка мяча. Промес сделал паузу и пробил между ног Евгеньеву. Вратарь даже не шелохнулся.

- Не видел момент удара?

- Наверное. Но исполнение все равно было великолепное.

- А как вам гол Соболева?

- Повезло «Спартаку». Получилась неудачная срезка у игрока «Крыльев Советов». Он хотел выбить мяч, но не вышло, и Соболев забил. Все это повлияло на итоговый результат. Хотя у самарцев были неплохие подходы и моменты, но уже чувствовалось, что хозяева не отдадут игру. В итоге они и третий мяч забили.

- Вас не удивило, что Умяров не стал пробивать по воротам, а предпочел отдать пас?

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- Умное решение. Он сыграл наверняка, понадежнее. Наиль видел, что там располагались Промес и Мартинс. Туда последовала передача, и Мартинс пробил практически по пустым воротам.

- «Спартак» создал много моментов. Счет должен быть крупнее?

- Все мячи не могут залетать в ворота. Поэтому команда довольствовалась тремя. Это достойный ответ за поражение 0:4 в первом круге.

- От «Крыльев Советов» ожидали большего?

- Да. Если бы игра складывалась по-другому, гости потрепали бы нервы «Спартаку». Если бы не быстро забитые мячи, «красно-белым» пришлось играть больше в позиционных атаках, что было бы на руку быстрым и техничным футболистам «Крыльев Советов», потому что хозяева оголяли бы свободные зоны, куда бы врывались самарцы. Как и было в матче первого круга. «Спартак» пытался играть первым номером, оставляя зоны, и туда врывались игроки соперника и забивали мячи. А здесь два быстрых гола немного спутали карты гостям.

- То есть после двух быстрых мячей было понятно, что команда Абаскаля не упустит победу?

- Да. Потом «Спартак» играл грамотно. Он немного отдал инициативу по контролю мяча, но опасные моменты больше создавал за счет контратак.

- Как оцениваете промежуточный результат «Спартака» - пятое место?

- Для меня это провал. В первой половине чемпионата была очень нестабильная игра. Тренер долго не мог определиться с составом, на который будет делать ставку. Постоянно в стартовый состав вносились два-три изменения. А иногда больше. И сама игра была лихорадочная. Могли обыграть кого угодно и проиграть кому угодно.

- Каких изменений ждете зимой?

- Хотелось бы усиления в обороне, чтобы там было больше надежности. Ее все равно нет. Читал, что может прийти новый спортивный директор. Пока это слухи. Надо подождать. Рибалта в «Зенит» привез Малкома. Если он придет в «Спартак», можно будет рассчитывать, что появятся игроки, которые будут на голову сильнее наших.

Елена Григорьевская