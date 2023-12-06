Мостовой — об извинениях Абаскаля: «Мне всё равно, кто там принёс, а кто не принёс извинения»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об извинениях главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля за своё удаление в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

Напомним, испанский специалист был удалён за толчок нападающего грозненской команды Бернарда Бериши, который прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля.

«Мне вообще всё равно, кто там принёс, а кто не принёс извинения. То приносят извинения, то приезжают учиться, то пятое-десятое. По эпизоду двоякое впечатление. И Бериша не прав, и Абаскаль», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 9 декабря против «Крыльев Советов».