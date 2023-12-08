Зиньковский: «Никто не удовлетворён результатом»

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский высказался о текущем положении команды в турнирной таблице РПЛ.

«Думаю, тут все очевидно. Никто не удовлетворен результатом. Каждый из нас хочет чаще побеждать и быть выше, как минимум в тройке», — приводит слова Зиньковского пресс-служба «красно-белых».

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых забил три мяча и стал автором одной результативной передачи.

На данный момент «Спартак» располагается на седьмой строчке в Российской премьер-лиге, имея в активе 27 зачетных баллов.

9 декабря подопечные Гильермо Абаскаля примут «Крылья Советов». Начало игры — в 14:00 по мск.