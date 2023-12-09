Гендиректор «Спартака»: «Абаскаль — наш главный тренер»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о будущем Гильермо Абаскаля на посту главного тренера команды.

«На данный момент Гильермо — наш главный тренер. Будут ли какие-то решения? Когда будут, мы вам расскажем», — приводит слова гендиректора телеграм-канал «Крысева | Терлецкий».

Ранее «Спартак» разгромил на своем поле «Крылья Советов» в матче 18-го тура чемпионата России со счетом 3:0.

На данный момент «красно-белые» занимают пятое место в РПЛ, имея в копилке 30 очков.

Действующий контракт 34-летнего Абаскаля со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.