Гендиректор «Спартака»: «Абаскаль — наш главный тренер»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о будущем Гильермо Абаскаля на посту главного тренера команды.
«На данный момент Гильермо — наш главный тренер. Будут ли какие-то решения? Когда будут, мы вам расскажем», — приводит слова гендиректора телеграм-канал «Крысева | Терлецкий».
Ранее «Спартак» разгромил на своем поле «Крылья Советов» в матче 18-го тура чемпионата России со счетом 3:0.
На данный момент «красно-белые» занимают пятое место в РПЛ, имея в копилке 30 очков.
Действующий контракт 34-летнего Абаскаля со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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