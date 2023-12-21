Игрок «Крыльев Советов» Гарре заявил, что ничего не знает об интересе к себе со стороны «Зенита» и «Удинезе»

Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре поделился мнением о своём будущем.

Ранее сообщалось, что интерес к аргентинскому футболисту проявляют «Зенит» и итальянский «Удинезе». Гарре заявил, что сам он ничего об этом не знает.

«Честно говоря, в отпуске оставлю это моим представителям: отцу и его брату, моему дяде. Эти люди заботятся обо мне. Плюс, конечно же, ребята из Ultimate Sports всегда помогали и помогают мне в России», — приводит слова Гарре «Спорт-Экспресс».

При этом вингер признался, что ему было бы интересно попробовать свои силы в чемпионате Италии.

В текущем сезоне Гарре провёл за «Крылья Советов» 20 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока молодёжной команды «Манчестер Сити» в 8 миллионов евро.