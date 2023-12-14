Байдачный: «Абаскалю нужно время для адаптации»

Экс-нападающий московского «Динамо», бывший главный тренер «Терека» (ныне «Ахмат») и «Ростова» Анатолий Байдачный в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым дал оценку главному тренеру московского «Спартака» Гильермо Абаскалю Пересу.

- Абаскаль – подходящий тренер для «Спартака» или нет?

- Послушайте, если тренера приглашают в команду, значит, наверно, рассчитывают на его успехи и на всё остальное. Иначе зачем? Другое дело, что тренерам тоже нужно время для адаптации, как и футболистам. Терпение – одна из главных составляющих работы руководства клуба.

- Абаскаля уже полтора года терпят.

- В 90-х годах «Спартак» состав превосходил все остальные команды и без особых затруднений выигрывал чемпионаты. Сейчас такого нету. Есть ряд команд, претендующих на высокие места. Амбиции у «Спартака»» остались, но нужно время для их подтверждения.

Московский «Спартак» завершил первый этап чемпионата России на пятом месте, набрав 30 очков в 18 матчах.