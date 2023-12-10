​Чернов отметил сплочённость «Спартака»

Защитник «Спартака» Никита Чернов после крупной победы над «Крыльями Советов» (3:0) в последнем матче 2023 года указал на сплочённость команды.

«У нас очень сплочённая команда, и матч против «Крыльев Советов» это показал. У нас была короткая скамейка из-за того, что несколько ребят заболели, но мы сумели сплотиться, сыграть за себя и за них», - цитирует Чернова ТАСС.

На текущий момент московский «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В воскресенье вечером «красно-белые» могут опуститься на одну строчку ниже, если ЦСКА сможет обыграть на выезде «Краснодар». Не пропустите текстовую трансляцию этого поединка на страницах портала LiveResult.