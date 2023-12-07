​Уткин: «Если бы Абаскаль не ответил Берише, люди сказали бы: не может ответить по-мужски, тютя, девчонка»

Гильермо Абаскаль получил дисквалификацию на три матча Премьер-лиги (на один из них – условно). Тренер «Спартака» позволил себе оттолкнуть Бернарда Беришу, который его спровоцировал. Празднуя гол, игрок «Ахмата» побеждал в направлении Абаскаля и даже зачем-то бросился около него двумя ногами вперёд.

На фоне разговоров о том, что Абаскалю нужно не вестись на провокации, известный журналист Василий Уткин отметил, что у испанца не было варианта, при котором его поведение не обсуждали бы.

«Мы ж с вами понимаем, что если бы Абаскаль воздержался от ответа, те же люди сказали бы: не может ответить по-мужски, тютя, девчонка, ну, заплачь еще! Выхода-то нет», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что «Спартак» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.