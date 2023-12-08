Названа возможная зарплата Рибалты в «Спартаке»

Хавьер Рибалта может быть назначен на пост спортивного директора «Спартака».

Как сообщалось ранее, московский клуб близок к договорённости с испанским функционером. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Спартак» предложит Рибалте контракт на полтора года с зарплатой в 2 млн евро в год. Кроме того, в соглашении будет предусмотрен пункт пролонгации.

Хавьер Рибалта занимал должность спортивного директора французского «Марселя» с середины 2022 года по октябрь 2023. С 2018 по 2021 год испанец работал в «Зените», а прежде возглавлял скаутский отдел «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса».