«Спартак» не заинтересован в приобретении Абубакара

«Спартак» не заинтересован в подписании нападающего «Бешикташа» Венсана Абубакара.

По информации Metaratings, московский клуб мог бы оформить переход камерунского футболиста, который способен расторгнуть контракт с «Бешикташем» по обоюдному согласию сторон, на правах свободного агента, однако в «Спартаке» не заинтересованы в услугах 31-летнего нападающего, чья зарплата составляет 3,1 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за Абубакара 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Абубакар провёл за «Бешикташ» 22 матча, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи.