​Рибалта близок к назначению в «Спартаке» – ранее он работал в «Зените»

«Спартак» близок к назначению Хавьера Рибалты на должность спортивного директора. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», назначение может состояться уже в декабре, когда кандидатуру утвердит совет директоров «красно-белых». При этом отмечается, что из-за некоторых нюансов решение вопроса может затянуться.

В настоящий момент пост спортивного директора в «Спартаке» занимает Пол Эшуорт. По данным источника, он должен остаться в клубе, но сменить должность.

В своё время – в 2018-2021 годах – Хавьер Рибалта работал спортивным директором «Зенита». 43-летний испанец отлично знает российский футбол и местный рынок, что для «Спартака» стало важным моментом при подборе кандидата.