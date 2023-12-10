​Ловчев ответил на вопрос, что «Спартаку» делать с Абаскалем

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев ответил на вопрос, как московский клуб должен поступить с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

На текущий момент «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

«Что делать с Абаскалем? Надо сезон дать доработать – работа должна быть доведена до конца, а делать выводы надо по итогу», - написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, что в последнем матче 2023 года «Спартак» разгромил «Крылья Советов» на своём поле со счётом 3:0. Гильермо Абаскаль пропускал игру по причине дисквалификации.