Тарханов: «Крылья» дали «Спартаку» фору в два гола»

Российский футбольный тренер Александр Тарханов оценил разгромную победу столичного «Спартака» над самарскими «Крыльями Советов». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу «красно-белых», а в матче этих же соперников в первом круге успех отмечали самарцы (4:0).

«Мне понравилось, как команды боролись в первом тайме. Атака шла на атаку, много моментов создано было. У самарцев был какой-то спад в первые 15 минут- словно москвичам фору в два гола подарили», - делится Тарханов впечатлениями для Vprognoze.by.

После победы «Спартаку» удалось набрать 30 очков и разместиться на пятом месте турнирной таблицы РПЛ. «Красно-белых» ещё может обогнать и опустить на шестое место столичный ЦСКА.