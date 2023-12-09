​Салихова отреагировала на крупную победу «Спартака»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала победу команды в матче Премьер-лиги с «Крыльями Советов» (3:0).

По словам Салиховой, при отсутствии Бонгонда и Медины «Спартак» использовал привычные наигранные связки игроков. Зарема отметила и выход на поле с первых минут Соболева.

«Соболев на поле с первых минут – это всегда даёт результат, возрастают шансы на победу. И, наконец, Мартинс играет в то, ради чего его покупали», - цитирует Салихова Metaratings.

На текущую минуту «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Следующий матч «Спартак» проведёт уже весной.