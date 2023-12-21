«Спартак» мог усилиться защитником «Васко да Гама»

Минувшим летом «Спартак» имел возможность подписать защитника «Васко да Гама» Лукаса Питона, сообщает Revista Vascaina.

По сведениям источника, петербургский клуб предлагал за 23-летнего футболиста 2 миллиона евро, однако в бразильском клубе отказались от такой сделки.

В нынешнем сезоне Питон провёл за «Васко да Гама» 37 матчей, отметившись в них четырьмя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 6 миллионов евро.

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Матчи чемпионата России возобновятся в марте следующего года.