Агент — о контракте Джикии: «Мы с Георгием считаем, что всё будет хорошо»

Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, высказался о будущем своего клиента.

Действующий контракт 30-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до конца мая 2024 года. По словам Шпинёва, пока вопрос о возможном продлении соглашения не поднимался.

«Полная тишина, никаких переговоров. Пусть всё идёт так, как идёт. Будет совет директоров у «Спартака», после этого будет какое-то решение. Я не читаю новостей, но мы с Георгием считаем, что всё будет хорошо», — цитирует агента Metaratings.

В текущем сезоне Джикия провёл за «Спартак» девять матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 5 миллионов евро.