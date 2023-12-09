Зобнин: «Моё мнение – играть холодно»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос, следует ли Российской премьер-лиге переходить на систему «весна-осень».

«Я думаю, что эти решения должны принимать сверху. Моё мнение – играть холодно», - сказал Зобнин ТАСС.

В субботу «Спартак» на своём поле обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:0. Это был матч восемнадцатого тура Премьер-лиги. Теперь команда Гильермо Абаскаля уходит в отпуск – следующую официальную игру «красно-белые» проведут в марте.

На текущий момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.