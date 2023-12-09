​Уткин порассуждал на тему будущего Абаскаля

Известный журналист Василий Уткин порассуждал на тему будущего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. В последние недели и месяцы в прессе регулярно появлялась информация о возможном уходе испанского специалиста из московского клуба.

Уткин считает, что после игры против «Крыльев Советов» дискуссии вокруг Абаскаля будут продолжаться, поскольку у обеих сторон имеются аргументы.

«Последний матч года «Спартака» пока идеален для продолжения этой бесконечной перепалки. С одной стороны, «Спартак» проводит отличный матч против «Крыльев». «Оставить». С другой - проводит-то без дисквалифицированного Абаскаля! «Ну, вот видите же!» - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Следить за концовкой матча Премьер-лиги между «Спартаком» и «Крыльями Советов» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.