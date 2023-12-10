Игрок «Спартака» Денисов: «Держал в голове разгромное поражение от «Крыльев Советов»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о победе над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 18-го тура РПЛ.

Напомним, что в первом круге «красно-белые» разгромно уступили самарской команде со счётом 0:4. По словам Денисова, он думал об этом поражении.

«Это была месть «Крыльям» за прошлую игру? Она была достаточно давно, но лично я держал её в голове. Хотелось просто победить», — цитирует Денисова «Чемпионат».

В 18 турах РПЛ «Спартак» набрал 30 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «красно-белые» проведут в начале марта следующего года против «Зенита».