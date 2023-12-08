​Камоцци оценил возможное назначение Рибалты в «Спартаке»

Франко Камоцци, который в своё время в «Спартаке» был советником владельца Леонида Федуна, дал комментарий насчёт возможного назначения Хавьера Рибалты на пост спортивного директора московского клуба.

«Если Рибалта станет спортивным директором «Спартака», то это будет очень хорошо для клуба. Он большой профессионал. У него определённо больше опыта и способностей, чем у последних директоров «красно-белых», - цитирует Камоцци Metaratings.

В настоящий момент пост спортивного директора «Спартака» занимает Пол Эшуорт. Ранее в прессе сообщалось, что при назначении нового специалиста на эту должность Эшуорт может остаться в московском клубе, но его обязанности будут уже не такими широкими.

Напомним, что в 2018-2021 годах Хавьер Рибалта работал спортивным директором «Зенита».

На текущий момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.