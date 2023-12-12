Гаджиев: «Бабич не сильнее Джикии»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о конкуренции между защитниками «Спартака» — Срджаном Бабичем и Георгием Джикией.

По мнению специалиста, Джикия получает мало игрового времени, так как главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не видит российского футболиста в составе своей команды.

«Георгий ещё может играть на уровне лучшего центрального защитника России. Бабич не сильнее Джикии. Только из-за некоторых деталей Абаскаль отдаёт предпочтение Бабичу», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний Джикия провёл за «Спартак» девять матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Ранее сообщалось, что в скором времени российский футболист может перейти в «Локомотив».