Генич: «Если бы Рябчука брали за миллион, то переход не был бы провальным»

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением об игре защитника «Спартака» Олега Рябчука в нынешнем сезоне.

Напомним, Рябчук пополнил состав «красно-белых» минувшим летом, перебравшись из «Олимпиакоса» за 6 миллионов евро.

«Если бы Рябчука брали за миллион, а не за шесть, то трансфер не был бы провальным, потому что он играет на миллион, а может и чуть меньше», — цитирует Генича Metaratings.

В текущем сезоне 25-летний Рябчук провёл за «Спартак» 16 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Молдовы в 5 миллионов евро.