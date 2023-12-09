Мостовой: «Потолок сегодняшнего «Спартака» – третье место»

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой оценил чемпионские перспективы «красно-белых» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Команда Абаскаля каждый матч играет сумбурно, стабильно теряет очки в матчах с аутсайдерами. Так чемпионство не выигрывают. Потолок сегодняшнего «Спартака» – третье место», – приводит слова эксперта «РБ Спорт».

По его мнению, Гильермо Абаскаль не является тем тренером, под руководством которого «красно-белые» способны взять «золото» российского чемпионата.

Напомним, что после 17-ти туров Российской премьер-лиги «Спартак» находится на седьмом месте с 27 баллами.