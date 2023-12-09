Федун похвалил Максименко после победы «Спартака» над «Крыльями Советов»

Экс-президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу «красно-белых» над «Крыльями Советов» в заключительном матче 2023 года.

Встреча 18-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 3:0 в пользу столичного коллектива.

«Спартак» — молодцы. Уходят в отпуск в хорошем настроении. Но надо понимать, что «Крылья» сами играют и другим дают. У них тоже было много моментов, чтобы забить, но молодец Максименко», — приводит слова Федуна «Чемпионат».

Победа над самарским клубом позволила «Спартаку» подняться на пятую строчку в чемпионате России, имея в активе 30 зачетных баллов после 18 туров.

Следующим соперником «Спартака» в рамках РПЛ станет «Зенит». Игра пройдет в начале марта 2024 года.