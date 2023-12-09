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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дмитрий Черышев: «Спартак» имеет больше шансов на чемпионство, чем «Крылья Советов»

09 Декабря 2023 • 18:31 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Крылья Советов

Известный тренер Дмитрий Черышев после матча Премьер-лиги между «Спартаком» и «Крыльями Советов» ответил на вопрос, какая из команд сохраняет шансы на завоевание титула чемпиона России.

«Спартак», наверное, всё‑таки больше! У «Крыльев» нет того потенциала, чтобы бороться за медали», - слова Черышева приводятся на сайте «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» обыграл «Крылья Советов» на своём поле со счётом 3:0. На текущий момент московская команда занимает в турнирной таблице пятое место (30 очков), а самарская – шестое (29 очков).

Действующим чемпионом России является «Зенит». Питерцы выигрывали титул в каждом из пяти предыдущих сезонов.

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