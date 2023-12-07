Мостовой готов возглавить «Спартак»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о возможном назначении в стан «красно-белых».

Напомним, на данный момент бывший футболист проходит тренерские курсы в Академии РФС.

«Соглашусь ли возглавить «Спартак»? Однажды я сказал: «Уже всех перепробовали в роли главного тренера «Спартака». Почему бы и нас не попробовать?» — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

На данный момент наставником «Спартака» является 34-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль. Его контракт со столичным клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

После 17 туров «Спартак» занимает седьмое место в РПЛ, набрав 27 очков.