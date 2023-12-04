Деменко – о конфликте Абаскаля с Беришей: «Удалять должны были обоих»

Экс-хавбек московского «Спартака» Максим Деменко высказался насчёт красной карточки главного тренера команды Гильермо Абаскаля в матче с «Ахматом». Напомним, испанского специалиста удалили с поля за конфликт с полузащитником грозненской команды Бернардом Беришей.

«Конечно, Абаскаль не сдержался. Но его действительно спровоцировал Бериша. На мой взгляд, удалять должны были обоих», – сказал Деменко в беседе с изданием Vprognoze.

Напомним, «Спартак» в последнем туре чемпионата России проиграл на выезде «Ахмату» со счётом 1:2. Грозненская команда благодаря этому поднялась на 13 место в турнирной таблице, а «Спартак» опустился на 7 строчку.