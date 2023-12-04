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Деменко – о конфликте Абаскаля с Беришей: «Удалять должны были обоих»

04 Декабря 2023 • 13:59 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
09.12 14:00

Экс-хавбек московского «Спартака» Максим Деменко высказался насчёт красной карточки главного тренера команды Гильермо Абаскаля в матче с «Ахматом». Напомним, испанского специалиста удалили с поля за конфликт с полузащитником грозненской команды Бернардом Беришей.

«Конечно, Абаскаль не сдержался. Но его действительно спровоцировал Бериша. На мой взгляд, удалять должны были обоих», – сказал Деменко в беседе с изданием Vprognoze.

Напомним, «Спартак» в последнем туре чемпионата России проиграл на выезде «Ахмату» со счётом 1:2. Грозненская команда благодаря этому поднялась на 13 место в турнирной таблице, а «Спартак» опустился на 7 строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Деменко Бернард Бериша Ахмат Гильермо Абаскаль ещё теги

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