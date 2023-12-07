Масалитин не исключил отставки Абаскаля зимой

Экс-игрок «Спартака» Валерий Масалитин поделился мнением о будущем испанского специалиста Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «красно-белых».

«Вполне возможно, что зимой будут изменения. Не понятно ни его поведение, ни игра «Спартака». Результат то есть, то нет», — приводит слова Масалитина Vprognoze.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России «Спартак» провел 17 матчей, в которых смог одержать восемь побед, три раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений. На данный момент на счету «красно-белых» 27 очков, которые позволяют команде находиться на седьмой позиции.

Контракт Абаскаля со столичным коллективом рассчитан до середины 2025 года.