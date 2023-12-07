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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин не исключил отставки Абаскаля зимой

07 Декабря 2023 • 20:12 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
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09.12 14:00

Экс-игрок «Спартака» Валерий Масалитин поделился мнением о будущем испанского специалиста Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «красно-белых».

«Вполне возможно, что зимой будут изменения. Не понятно ни его поведение, ни игра «Спартака». Результат то есть, то нет», — приводит слова Масалитина Vprognoze.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России «Спартак» провел 17 матчей, в которых смог одержать восемь побед, три раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений. На данный момент на счету «красно-белых» 27 очков, которые позволяют команде находиться на седьмой позиции.

Контракт Абаскаля со столичным коллективом рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Масалитин Гильермо Абаскаль ещё теги

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