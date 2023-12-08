Полузащитник «Крыльев Советов» Якуба поделился ожиданиями от матча против «Спартака»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Денис Якуба поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака».

Игрок отметил, что для его команды этот матч очень важен, и они будут играть только на победу, но, по его мнению, в таких погодных условиях будет тяжело показать хороший футбол.

«Приходится упрощать игру, из-за чего страдает зрелищность. Надеюсь, нам со «Спартаком» повезёт с погодой и газон будет нормального качества», - приводит слова Якубы «Чемпионат».

Напомним, что игра состоится завтра, 9 декабря, в Москве на «Открытие Банк Арене». Свисток о начале поединка прозвучит в 14:00 по столичному времени.