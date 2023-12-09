​Гендиректор «Спартака»: «Местом в таблице недовольны»

В субботу «Спартак» порадовал своих болельщиков победой над «Крыльями Советов» со счётом 3:0. После игры с журналистами пообщался генеральный директор московского клуба Олег Малышев. Он оценил не только результат, но и турнирное положение команды.

«Результатом довольны, игрой команды тоже, место в таблице только недовольны», - сказал Малышев журналистам.

На текущий момент «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В воскресенье «красно-белые» могут опуститься ниже, если ЦСКА обыграет «Краснодар» на выезде.