Гладилин назвал причину поражения «Спартака» от «Ахмата»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о поражении «красно-белых» от «Ахмата» (1:2) в матче 17-го тура РПЛ.

Специалист считает, что исход прошедшей встречи предопределили мотивация и концентрация игроков грозненской команды. По мнению Гладилина, «Ахмат» допустил меньше ошибок в обороне и лучше воспользовался своими моментами в атаке.

«У «Спартака» хотя и было преимущество по ударам по воротам, их качество было не на высоком уровне. В таких матчах всегда побеждает тот, кто допускает меньше ошибок в обороне», — цитирует Гладилина «Газета.Ру».

После этой победы «Ахмат» сумел подняться на 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Спартак» же, имеющий в своём активе 27 баллов, опустился на седьмую строчку.