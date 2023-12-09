«Спартак» завершил год красивой победой: кто из игроков Абаскаля внёс наибольший вклад в разгром «Крыльев»

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Невероятно односторонними получились оба матча «Спартака» и «Крыльев Советов». В Самаре хозяева лучше реализовали себя в обоюдоострых атаках, проявив и свои качества, и соперника на ошибках подловив. В Москве ситуация повторилась. «Спартак» мог и, наверное, должен был побеждать крупнее, но и 3:0 отлично передают суть матча. В битве двух атакующих команд одна реализовала себя сильно лучше.

Абаскаль вынужденно перекроил полузащиту, что сказалось крайне положительно. Мартинс вообще претендует на звание главного героя, Умяров сыграл очень полезно. А что другие, как себя проявили? Давайте пройдёмся по «красно-белым» персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 36:64, удары по воротам – 16:10, в створ ворот – 8:2, угловые – 2:6. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 7,5. Очень тяжело сохранять концентрацию в такой мороз, тем более, после ударного отрезка твоей команды, когда работы почти не было. Но Максименко выстоял. Совершил два отличных сейва (итого – три), сохранив и ноль на табло, и интригу при счёте 2:0. Не пропустить тогда было очень важно.

СРДЖАН БАБИЧ – 6,5. По традиции царил Бабич в единоборствах, выиграв верх три раза из четырёх. Стелился в рискованных подкатах, дважды обезмячив соперника чисто, рискованно, красиво. Только один эпизод со знаком минус можно вспомнить, Рахманович пробил опасно как раз из-под Срджана.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – 6,0. Чуть больше претензии по единоборствам к Дуарте, которого жертвой выбрал Рахманович. Амир дважды двигал Алексиса, скидывая далее на партнёров или завершая прострел. Отличился даже Амир, не уследил как раз Дуарте, вот только спас «красно-белых» офсайд.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 8,0. Мощнейшую связку слева образовали Хлусевич и Зиньковский, причём локомотивом выступил именно Даниил. Он своевременно подключался, пасовал, обострял, не тянул одеяло на себя. Именно с его прострела пришёл второй гол, а ещё Хлусевич выиграл девять единоборств из десяти и совершил пять отборов. Отличный матч провёл.

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ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 7,0. Справа Денисов тоже не плошал. И Ежов, и сместившийся Салтыков были съедены спокойно. Тоже пять отборов в активе Даниила, правда, чуть хуже в единоборствах – девять побед за 13 эпизодов, и совсем не так ярко впереди. Мартинс справлялся сам.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 7,5. Давно не видели в старте Умярова, а он на «свеженького» удивил. Показал этакого «праймового Пруцева». Очень много и полезно перемещался, вытоптал весь периметр поля. Совершил четыре отбора, четыре же раза начал атаку отменной диагональю, отдал «голевой» пас на Мартинса. Не тушевался в борьбе, выиграв её пять раз из семи.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 5,0. А вот сам Пруцев как раз был далёк от праймового. Уступил Умярову по всем показателям, вплоть до преодолённой дистанции. Очень легко Данила двигали от мяча, трижды прошли на дриблинге. А сам Пруцев ни впереди ничем не отметился, ни в обороне.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 8,5. Появление Мартинса на правом фланге обернулось какой-то феерией. Начал он матч проходом и шикарной голевой передачей на Промеса. Затем ещё дважды создал голевой момент, третий мяч забил сам. А в промежутках между атакующей активностью успевал подчищать фланг, совершив четыре отбора. Отрабатывал в каждом эпизоде.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 6,5. Показалось, что чуть примёрз Зиньковский. В дриблинг идти было опасно и не столь продуктивно, поэтому он стал снабжать мячами Хлусевича, создававшего постоянную остроту своими подключениями. Дуэт получился классный, но первой скрипкой явно был Даниил.

КВИНСИ ПРОМЕС – 8,0. Блистательный Промес открыл счёт, попал в штангу и перекладину. Накрыть или обезвредить его никак не могли. Квинси ускользал, бил, создавал моменты, зарабатывал штрафные удары. Ленился возвращаться, правда, но может у него и не было этого пункта в задачах на матч.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 7,5. Очень хороший матч провёл и второй форвард, постоянно нагнетавший давление в штрафной площади. Поймал отскок и хладнокровно разобрался в моменте со вторым голом. Далее трепал оборону на «втором этаже» - выиграл три единоборства из четырёх, и постоянными угрозами – всего восемь ударов накопил Соболев. Мог, конечно, больше одного гола записывать себе в актив.

НИКИТА ЧЕРНОВ – б/о.

МАКСИМ ЛАЙКИН – б/о.

ПАВЕЛ МЕЛЁШИН – б/о.